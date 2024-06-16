Вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов перебрался из «Истиклола» в «Ростов». Об этом сообщает официальный телеграм-канал дончан.

— Приветствуем Рустама в нашей дружной команде! Желаем надежной игры в воротах «Ростова»! — написала пресс-служба «желто-синих».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, сумма сделки составила 250 тысяч долларов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

В 2024 году 25-летний вратарь провел восемь матчей во всех турнирах, пропустил пять голов и три раза сыграл «на ноль».

Минувший сезон чемпионата России «Ростов» завершил на седьмой позиции, набрав 43 очка.