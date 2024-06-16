«Краснодар» отцепил Волкова от команды из-за требования отпустить в «Зенит»

«Краснодар» отцепил от состава команды защитника Сергея Волкова, которого ранее связывали с переходом в «Зенит». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, несколько дней назад футболист пришёл к руководству «Краснодара» и попросил отпустить его в «Зенит». Волкову сообщили, что петербургский клуб не горит желанием его покупать, после чего защитник отказался играть за «быков».

Ранее сообщалось, что «Зенит» может отказаться от покупки Волкова.

В минувшем сезоне 21-летний Волков провёл за «Краснодар» 29 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 4,5 миллиона евро.