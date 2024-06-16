Мелик Гусейнов: «Пари НН» начнёт сезон без Марадишвили

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов ответил на вопрос о состоянии хавбека Константина Марадишвили.

Ранее функционер сообщил, что полузащитник команды Мамаду Майга не успеет восстановиться к началу сезона.

«Костя, как и Майга, тоже продолжает реабилитацию. Но он получил травму чуть раньше, поэтому восстановится раньше. Сезон мы тоже начнем без него», — заявил Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

Напомним, Марадишвили присоединился к «Пари НН» в конце прошлого года, перебравшись на правах аренды из «Локомотива». В начале апреля 24-летний игрок порвал крестообразную связку.

В составе нижегородцев Марадишвили появился на поле только в трех матчах чемпионата России и не отметился голевыми действиями.

