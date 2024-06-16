Павлюченко – о Латышонке: «Не знаю, кто такой»

«Латышонок? Я не знаю, кто это такой. Что касается Сафонова, я уже столько раз говорил на эту тему. Мне ситуация с Матвеем уже неинтересна. Латышонок, Сафонов - неинтересно вообще», - передает слова Павлюченко Metaratings.ru.