Павлюченко – о Латышонке: «Не знаю, кто такой»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко коротко высказался о трансфере вратаря калининградской «Балтики» Евгения Латышонка в петербургский «Зенит».
«Латышонок? Я не знаю, кто это такой. Что касается Сафонова, я уже столько раз говорил на эту тему. Мне ситуация с Матвеем уже неинтересна. Латышонок, Сафонов - неинтересно вообще», - передает слова Павлюченко Metaratings.ru.
Напомним, что Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» во французский «ПСЖ». Российский голкипер заключил с парижским грандом пятилетнее трудовое соглашение. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
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