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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв выделил лучших кандидатов на пост наставника «Химок»

16 Июня 2024 • 10:49 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о том, кто бы мог возглавить «Химки» вместо Андрея Талалаева.

«Для «Химок» лучшие варианты на пост тренера — Юран и Серёжа Игнашевич. Серёге не нашлось места в ЦСКА. В «Химки» ему пойти будет неопасно», — приводит слова Пономарёва Legalbet.

Эксперт считает, что Игнашевич способен добиться успеха в «Химках», поэтому лучше остановиться на его кандидатуре.

Напомним, в конце сезона Сергей Юран был уволен из «Пари НН», а Сергей Игнашевич покинул «Балтику» по собственному желанию.

Стоит сказать, что по итогам минувшей кампании «Химки» выиграли Мелбет-Первую лигу и вышли в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Игнашевич Сергей Юран Владимир Пономарёв ещё теги
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