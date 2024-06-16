Пономарёв выделил лучших кандидатов на пост наставника «Химок»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о том, кто бы мог возглавить «Химки» вместо Андрея Талалаева.

«Для «Химок» лучшие варианты на пост тренера — Юран и Серёжа Игнашевич. Серёге не нашлось места в ЦСКА. В «Химки» ему пойти будет неопасно», — приводит слова Пономарёва Legalbet.

Эксперт считает, что Игнашевич способен добиться успеха в «Химках», поэтому лучше остановиться на его кандидатуре.

Напомним, в конце сезона Сергей Юран был уволен из «Пари НН», а Сергей Игнашевич покинул «Балтику» по собственному желанию.

Стоит сказать, что по итогам минувшей кампании «Химки» выиграли Мелбет-Первую лигу и вышли в РПЛ.