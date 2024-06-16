«Пари НН» не сможет рассчитывать на Майга в начале сезона

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о восстановлении хавбека команды Мамаду Майга.

Напомним, в середине апреля 29-летний футболист порвал крестообразную связку колена.

«Мамаду находится на реабилитации. К июлю он восстановиться не успеет, сезон мы начнем без него», — заявил Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

Функционер добавил, что примерный срок возвращения игрока на поле — сентябрь или октябрь, но, возможно, и позже.

В прошедшей кампании Майга принял участие в 24 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Стоит сказать, что по итогам чемпионата России – 2023/24 «Пари НН» занял 13-е место, но смог сохранить прописку через стыковые матчи.