Дркушич: «Любой футболист был бы счастлив оказаться в «Спартаке», «Динамо» или «Краснодаре»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич поделился мнением об интересе к себе со стороны топовых российских клубов.

Ранее сообщалось, что в услугах словенского футболиста заинтересованы «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар».

«Это всё топ-клубы в России. Я бы не смог выбрать какой-то один. Любой футболист был бы счастлив оказаться в каждом из этих клубов», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

Действующий контракт Дркушича с «Сочи» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 2,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за южан 24 матча, в которых отметился двумя забитыми голами.