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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» может отказаться от покупки игрока «Краснодара»

16 Июня 2024 • 10:21 Комментировать

Защитник «Краснодара» Сергей Волков может не перейти в петербургский «Зенит». Этот трансфер находится под угрозой срыва.

Согласно данным журналистов «Спорт-Экспресса», переговоров на данный момент между сторонами нет. У действующего чемпиона России есть несколько вариантов на позицию правого защитника. Волков среди них не является приоритетом.

В прошедшем сезоне Сергей принял участие в 29 поединках за краснодарский коллектив, записав на свой счет четыре голевые передачи. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.

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