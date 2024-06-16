«Зенит» может отказаться от покупки игрока «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков может не перейти в петербургский «Зенит». Этот трансфер находится под угрозой срыва.

Согласно данным журналистов «Спорт-Экспресса», переговоров на данный момент между сторонами нет. У действующего чемпиона России есть несколько вариантов на позицию правого защитника. Волков среди них не является приоритетом.

В прошедшем сезоне Сергей принял участие в 29 поединках за краснодарский коллектив, записав на свой счет четыре голевые передачи. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.