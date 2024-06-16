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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Манчестер Юнайтед» назвал 6 неприкасаемых игроков - Фернандеш вне списка

16 Июня 2024 • 10:16 Комментировать (1)

В «Манчестер Юнайтед» составили список футболистов, которых точно не продадут в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты The Mirror.

Как стало известно источнику, в число неприкасаемых попали голкипер Андре Онана, защитники Диогу Далот и Лисандро Мартинес, полузащитник Кобби Майну, а также форварды Расмус Хёйлунн и Алехандро Гарначо.

Отмечается, что манкунианцы готовы рассмотреть предложения по лидеру команды Бруну Фернандешу.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» провалился в Премьер-лиге, финишировав лишь на восьмом месте в таблице. Команда скрасила неудачный сезон победой в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Андре Онана Диогу Далот Лисандро Мартинес Алехандро Гарначо Расмус Хёйлунн Кобби Майну ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
16 Июня 2024 в 10:21
Все по делу , и умно ЭТХ полностью меняет состав . Это надо было делать сразу .
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