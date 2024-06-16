«Манчестер Юнайтед» назвал 6 неприкасаемых игроков - Фернандеш вне списка

В «Манчестер Юнайтед» составили список футболистов, которых точно не продадут в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты The Mirror.

Как стало известно источнику, в число неприкасаемых попали голкипер Андре Онана, защитники Диогу Далот и Лисандро Мартинес, полузащитник Кобби Майну, а также форварды Расмус Хёйлунн и Алехандро Гарначо.

Отмечается, что манкунианцы готовы рассмотреть предложения по лидеру команды Бруну Фернандешу.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» провалился в Премьер-лиге, финишировав лишь на восьмом месте в таблице. Команда скрасила неудачный сезон победой в Кубке Англии.