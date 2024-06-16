Борис Игнатьев раскритиковал предстоящий переход Глушенкова в «Зенит»

Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

Игнатьев признался, что его растаивает такой поворот событий, ведь Глушенков является талантливым игроком, но, возможно, главную роль играют деньги.

«Очень жаль, что Максим уйдет, а потом не будет на постоянной основе играть в «Зените». Это будет большая потеря для всего нашего футбола», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В сезоне-2023/24 Глушенков принял участие в 38 встречах во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором 21 ассиста.

Ранее сообщалось, что 24-летний Глушенков близок к переходу в «Зенит».