Игрок «Бешикташа» Мучи — о будущем Зайнутдинова: «Не знаю, но он отличный парень»

Полузащитник «Бешикташа» Эрнест Мучи высказался о будущем своего одноклубника Бактиёра Зайнутдинова, которого связывают с переходом в «Зенит».

Ранее турецкий журналист Серджан Дикме сообщил, что Зайнутдинов не хочет возвращаться в Россию, где ранее он выступал за ЦСКА и «Ростов».

По словам Мучи, будущее Зайнутдинова ему неизвестно.

«Баха? Не знаю. Но могу сказать, что он отличный парень», — приводит слова Мучи «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Зайнутдинов провёл за «Бешикташ» 37 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 5 миллионов евро.