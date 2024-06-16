Ташуев объяснил, зачем «Краснодар» подписал 36-летнего вратаря

Экс-наставник «Краснодара» Сергей Ташуев поделился мнением о переходе 36-летнего вратаря Юрия Дюпина в стан «быков».

«Вратарь опытный. Видимо, «Краснодару» нужна надежность сзади, опыт. В клубе понимают, что впереди сложный сезон с большими задачами, поэтому надежность и опыт будут очень важны», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

Напомним, что о трансфере Дюпина в краснодарский клуб было объявлено в субботу, 15 июня. Опытный вратарь перешел на правах свободного агента, заключив однолетний трудовой договор.

В минувшем сезоне «Краснодар» финишировал на втором месте в таблице Премьер-лиги.