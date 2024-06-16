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Экс-игрок «Зенита» высказался о возможном подписании Глушенкова

16 Июня 2024 • 08:19 Комментировать

Экс-форвард петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника столичного «Локомотива» Максима Глушенкова в стан «сине-бело-голубых».

«Глушенков хорошо проявил себя. Не исключаю, что он может оказаться в «Зените». Понятно, что ему придется побороться за место в основном составе. Если его хотят взять, значит видят в этом смысл», - передает слова Радченко Metaratings.ru.

Напомним, что Глушенков защищает цвета «железнодорожников» с января прошлого года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 поединках «Локомотива», отметившись восемью забитыми мячами и 21 голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Радченко Максим Глушенков ещё теги
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