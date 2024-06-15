Петржела рассказал, при каком условии «Зенит» может вырастить своего Ямаля

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, есть ли в чемпионате России такие таланты, как вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

«Я не знаю. Но если бы «Зенит» делал ставку на воспитанников, а не на легионеров, он мог бы вырастить своего Ямаля», — приводит слова Петржелы портал «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» в шестой раз подряд забрал чемпионский титул.

13 июля подопечные Сергея Семака проведут свой первый матч нового сезона. В этот день «сине-бело-голубые» разыграют Суперкубок России с «Краснодаром». Ожидается, что игра пройдет в Волгограде.