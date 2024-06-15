Московский «Локомотив» установил ценник на своего защитника Марио Митая.
Ранее в столичном клубе сообщили, что готовы расстаться со своим футболистом в случае достойного предложения.
Как утверждает Tuttosport, ряд итальянских клубов следит за игрой 20-летнего албанца на чемпионате Европы – 2024. Отмечается, что одной из заинтересованных команд в услугах Митая является «Ювентус».
По данным источника, за своего защитника «Локомотив» требует десять миллионов евро.
В сезоне-2023/24 Митай провел 27 матчей в футболке «железнодорожников» и не отметился голевыми действиями.
Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость албанца в два миллиона евро.Митай стал первым игроком РПЛ, вышедшим на поле в матче Евро-2024
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