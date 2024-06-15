Московский «Локомотив» установил ценник на своего защитника Марио Митая.

Ранее в столичном клубе сообщили, что готовы расстаться со своим футболистом в случае достойного предложения.

Как утверждает Tuttosport, ряд итальянских клубов следит за игрой 20-летнего албанца на чемпионате Европы – 2024. Отмечается, что одной из заинтересованных команд в услугах Митая является «Ювентус».

По данным источника, за своего защитника «Локомотив» требует десять миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Митай провел 27 матчей в футболке «железнодорожников» и не отметился голевыми действиями.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость албанца в два миллиона евро.