По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», переход вратаря болгарского «Ботева» Хидайета Ханкича в «Ростов» не состоится.

Донский клуб был близок к сделке с голкипером, ее детали уже были согласованы, однако в результате она сорвалась. Боснийца в стане команды из Ростова-на-Дону не будет.

Ранее сообщалось, что «Ростов» договорился с болгарским клубом о выкупе игрока за 100 тысяч евро.

Ханкич выступает за «Ботев» с 2021 года, его контракт с клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 750 тысяч евро.

Ханкич ранее был вызван в сборную Боснии и Герцеговины. В 19 последних матчах вратарь пропустил 16 мячей и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.