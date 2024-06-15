Пономарёв ответил, станет ли возможный уход Помазуна потерей для ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе вратаря «красно-синих» Ильи Помазуна в казанский «Рубин».

Эксперт заявил, что уход Помазуна не станет потерей для ЦСКА, ведь последние несколько лет футболист провел в аренде в «Урале».

«Сможет ли он стать основным в «Рубине»? Я так понимаю, что если он туда перейдет, то именно в этой роли на Илью и рассчитывают», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

В прошедшей кампании 27-летний Помазун провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и восемь раз сыграл «на ноль».

Стоит сказать, что 15 июня «Рубин» объявил о переходе вратаря Артура Нигматуллина из «Пари НН».