Гладилин не считает Горшкова сильнее Хлусевича и Рябчука

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном переходе защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в стан «красно-белых».

«Судя по некоторым матчам «Крыльев Советов», которые я видел, то могу сказать, что Хлусевич и Рябчук не слабее Горшкова», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

Эксперт добавил, что о целесообразности данного трансфера нужно спрашивать у нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

В сезоне-2023/24 Горшков появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и оформил два голевых паса.

Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость 25-летнего защитника составляет три миллиона евро.