Голкипер сборной Ирана Бейраванд отказался переходить в «Спартак»

Страж ворот «Персеполиса» и сборной Ирана Алиреза Бейраванд отказался переходить в московский «Спартак» в летнее трансферное окно.

«Бейраванд отказал «Спартаку» — не хочет переезжать в Россию. У него год контракта с «Персеполисом», и в нем нет пункта о выкупе. Алиреза стал чемпионом, и остается в клубе до окончания контракта. Будет ли он рассматривать вариант переезда в Россию после окончания — неизвестно», —приводит слова агента Кова Тилавпур издание «СЭ».

Отметим, что 31-летний Алиреза Бейраванд провел 72 матча за сборную Ирана. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.