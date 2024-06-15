Вингер «Аякса» Стевен Бергвейн мог оказаться в московском «Спартаке».

Как утверждает Legalbet, минувшей зимой агентство Muy Munero предлагало «Спартаку» приобрести 26-летнего нидерландца, но «красно-белые» ответили отказом. По данным источника, руководство столичного клуба отпугнула цена Бергвейна, которая составляла 25 миллионов евро.

Стоит сказать, что ранее данное агентство помогало «Спартаку» оформлять трансферы Гуса Тиля и Манфреда Угальде из нидерландского чемпионата.

В прошедшем сезоне Бергвейн появился на поле в 31 матче с учетом всех турниров, забил 13 мячей и стал автором пяти голевых передач.