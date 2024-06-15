Корнюхин: «Нигматуллин — равноценная замена Дюпину»

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин высказался о переходе голкипера Артура Нигматуллина из «Пари НН» в «Рубин».

15 июня пресс-служба казанцев объявила о заключении контракта с 33-летним вратарем.

«Нигматуллин — равноценная замена Дюпину. Он провел хороший сезон в «Пари НН», вызывался в сборную России», — приводит слова Корнюхина «Матч ТВ».

Напомним, 36-летний Дюпин принял решение не продлевать трудовой договор с «Рубином» и перебрался в «Краснодар».

В прошедшем сезоне Нигматуллин сыграл в 29 матчах чемпионата России, в которых пропустил 50 голов и девять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.