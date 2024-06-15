«Локомотив» готов отпустить Митая

Московский «Локомотив» может продать своего защитника Марио Митая в летнее трансферное окно. Об этом рассказал глава совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

«Наверняка, после чемпионата Европы могут появиться предложения. Поэтому мы готовы и открыты к диалогу», — цитирует Нагорных портал «РБ Спорт».

20-летний албанец выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В прошедшей кампании он появился на поле в 27 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение Митая с «красно-зелеными» рассчитано до 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в два миллиона евро.