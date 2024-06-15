Сёмин — о Глушенкове: «Семак берёт только тех игроков, которые ему пригодятся»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем трансфере нападающего «красно-зелёных» Максима Глушенкова в «Зенит».

По мнению специалиста, «Зенит» проводит хорошую работу на рынке, ведь клуб подписывает тех футболистов, которые успешно себя проявляют.

«Их селекционная служба работает на высоком уровне. И Семак берет только тех игроков, которые ему пригодятся», — приводит слова Сёмина Metaratings.

В прошедшем сезоне 24-летний Глушенков сыграл в 38 встречах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет 21 голевой пас.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Глушенкова составляет 11 миллионов евро.