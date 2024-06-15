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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов — о вратарях «Спартака»: «В кого пальцем ни ткни, не было первого номера»

15 Июня 2024 • 18:59 Комментировать

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался о вратарской позиции в московском «Спартаке».

«У «красно‑белых» нет вратарей, четко. Это сейчас Максименко начал играть весной, пошли какие‑то подвижки. А так, в кого пальцем ни ткни, не было четкого первого номера», — приводит слова Чанова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что понимает, почему «Спартак» хочет взять опытного вратаря этим летом.

В прошедшей кампании 26-летний Максименко провел 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 голов и 12 раз смог сохранить свои ворота «сухими».

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Спартак» стал пятым, набрав 50 очков в 30 турах.

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