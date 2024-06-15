В «Зените» прокомментировали слухи о Козлове

В прессе появилась информация о том, что полузащитник Данила Козлов вернётся из «Балтики» в «Зенит», а затем перейдёт в «Ростов». Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление. Информацию по Козлову руководитель «сине-бело-голубых» назвал слухами.

«Если хотите питаться слухами, изжогу быстро заработаете», - слова Медведева приводит «Спорт-Экспресс».

После перехода в «Балтику» Данила Козлов провёл 15 матчей, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 1,8 миллиона евро.