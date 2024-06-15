Орлов рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, за кого он будет болеть на чемпионате Европы – 2024.

«Лично я буду болеть за французов. Ну и, конечно, желаю успехов бывшему главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти, который стоит у руля итальянцев», - слова Орлова приводит «Спорт-Экспресс».

Сборная Италии выступит в одной группе со сборными Албании, Испании и Хорватии. А соперниками сборной Франции на групповой стадии Евро-2024 будут национальные команды Австрии, Нидерландов и Польши.

Отметим, что итальянцы являются действующими чемпионами Европы. В субботу они начнут защиту титула.