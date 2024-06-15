Орещук: «Фанаты «Динамо» должны сказать спасибо Смолову»

Известный функционер Роман Орещук поделился комментарием о периоде нападающего Фёдора Смолова в «Динамо».

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист продолжит карьеру в «Краснодаре», за который уже выступал ранее.

«Смолов не смог помочь «Динамо» взять титул, а это уже минус. Фёдор забил много мячей, радовал болельщиков своей игрой. Фанаты должны сказать ему спасибо», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Смолов принял участие в 34 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором пяти ассистов.

В конце июня у Смолова истекает контракт с «Динамо», который, вероятно, не будет продлен.