Полузащитник «Балтики» Данила Козлов продолжит карьеру в «Ростове».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», «сине-бело-голубые» решили вернуть своего воспитанника из «Балтики». Сообщается, что действующий чемпион России воспользуется опцией обратного выкупа 19-летнего Козлова, после чего отпустит хавбека в «Ростов».

При этом отмечается, что в договор снова будет включен пункт о возможном выкупе Козлова «Зенитом».

Полузащитник выступает за «Балтику» с января 2024 года. За это время он появился на поле в 15 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и записал в свой актив пять результативных передач.