Орлов: Для чего «Зенит» брал Бакаева и Ахметова?

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о российских футболистах из «Зенита». Говоря о мнениях по поводу необходимости давать больше игрового времени россиянам, Орлов отметил, что тренер на тренировках видит, что легионеры смотрятся лучше.

«Ну что в Питере показал Бакаев? А Ахметов? Для чего их брали? Они ничем не помогли команде! Есть вопросы и к Марио Фернандесу. Нужно ли его оставлять? Тут мне некорректно что-либо говорить», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В то же время Орлов отметил, что трансферы являются тонкой вещью, угадать с новичками клубам не всегда удаётся.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.