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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Спартаку» не нужно искать вратаря»

15 Июня 2024 • 17:30 Комментировать

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием об игре вратаря столичного клуба Александра Максименко.

Специалист заявил, что Максименко здорово провел весенний отрезок сезона, он демонстрировал надежную игру, благодаря чему команда практически не проигрывала.

«Думаю, что перед началом нового сезона «Спартаку» не нужно искать усиления вратарской позиции. Максименко и Селихов — хороший тандем голкиперов», — приводит слова Гладилина Legalbet.

В сезоне-2023/24 Максименко сыграл в 24 встречах Российской премьер-лиги, пропустил 22 мяча и десять раз смог сохранить свои ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Александр Селихов Александр Максименко ещё теги
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