Орлов ответил, усилит ли Латышонок «Зенит»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе вратаря Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит». По мнению эксперта, «Зенит» оформил хороший трансфер.

«Евгений здорово себя зарекомендовал в минувшем сезоне, играл и ярко, и довольно эффективно. Думаю, это усиление», — заявил Орлов «Спорт-Экспрессу».

Орлов считает, что «Зениту» не стоит возвращать Лунёва, ведь Латышонок выглядит перспективнее, к тому же в команде остался опытный Кержаков.

В прошедшем сезоне 25-летний Латышонок сыграл в 26 встречах Российской премьер-лиги, и в четырёх из них смог оставить свои ворота в неприкосновенности.