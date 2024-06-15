Амир Саадати, агент нападающего Саида Сахархизана из иранского клуба «Гол Гохар», подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Оренбург».

«Да, это правда. Если всё будет в порядке, Саид окажется в России», - сказал Саадати сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

20-летний Саид Сахархизан оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 850 тысяч евро. Этот футболист провёл семь матчей за молодёжную сборную Ирана.

Ранее о близости Сахархизана к трансферу в «Оренбург» сообщил телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отметим, что «Оренбург» завершил последний чемпионат России на 12-й позиции в турнирной таблице. Теперь клуб ведёт работу по усилению своего состава.