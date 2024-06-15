33-летний голкипер Артур Нигматуллин перебрался из «Пари НН» в «Рубин». Об этом сообщает официальный телеграм-канал казанского клуба. Трудовой договор между сторонами заключен на два года.

Нигматуллин выступал на «Пари НН» с 2021 года. За это время он принял участие в 81 матче, пропустил 122 мяча и 24 раза смог оставить свои ворота на замке.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt , стоимость Нигматуллина составляет 700 тысяч евро.

Напомним, по итогам прошедшего сезона РПЛ «Рубин» финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице, а «Пари НН» стал 13-м, но сумел сохранить свою прописку в стыковых матчах.