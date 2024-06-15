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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов посоветовал Зиньковскому закусывать, когда тот выдвинул себя в капитаны «Спартака»

15 Июня 2024 • 17:09 Комментировать

Вингер столичного «Спартака» Антон Зиньковский в рамках юмористического шоу выдвинул себя в капитаны «красно-белых».

28-летний футболист посетил YouTube-канал «Площадка», где в качестве наказания за проигранный челлендж написал в командный чат с предложением сделать его капитаном.

Первым на сообщение Зиньковского отреагировал вратарь Илья Свинов, который сказал, что Антону пора прекратить поход на разные шоу. После этого защитник Никита Чернов написал в чат следующую фразу: «Зин, закусывай!».

Напомним, после окончания минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» покинул Георгий Джикия, который был капитаном команды на протяжении последних шести лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов Антон Зиньковский Илья Свинов ещё теги
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