Чернов посоветовал Зиньковскому закусывать, когда тот выдвинул себя в капитаны «Спартака»

Вингер столичного «Спартака» Антон Зиньковский в рамках юмористического шоу выдвинул себя в капитаны «красно-белых».

28-летний футболист посетил YouTube-канал «Площадка», где в качестве наказания за проигранный челлендж написал в командный чат с предложением сделать его капитаном.

Первым на сообщение Зиньковского отреагировал вратарь Илья Свинов, который сказал, что Антону пора прекратить поход на разные шоу. После этого защитник Никита Чернов написал в чат следующую фразу: «Зин, закусывай!».

Напомним, после окончания минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» покинул Георгий Джикия, который был капитаном команды на протяжении последних шести лет.