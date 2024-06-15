Названо условие трансфера Осипенко в «Краснодар»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко интересен «Краснодару». Впрочем, трансфер будет возможен только в том случае, если «быки» предложат стоимость выше рыночной. Дело в том, что «Ростов» не заинтересован в продаже 30-летнего Осипенко. Обо всём этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

Отмечается, что трансфер Осипенко в «Краснодар» может состояться за сумму в 8-10 миллионов долларов. При этом вероятность того, что «быки» заплатят такие деньги, называется низкой.

В сезоне 2023/2024 Максим Осипенко провёл 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал один голевой пас на партнёра.