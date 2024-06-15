Дркушич заявил, что Бийол сказал, что скучает по России

Игрок обороны Словении Ванья Дркушич рассказал, что обсуждает с бывшим футболистом ЦСКА Якой Бийолом.

«Спрашивает ли Яка о бывшей команде, об РПЛ? Конечно, у нас есть разговоры про РПЛ. Он мне сказал, что скучает по России. Мы с Якой друг друга знаем очень давно. В молодёжных сборных играли вместе и сейчас часто общаемся», – приводит слова Дркушича Metaratings.

Напомним, что Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В составе московского клуба он сыграл 96 матчей и стал обладателем Суперкубка России. Летом 2022 года словенский полузащитник перешёл в «Удинезе» за 4 млн евро.