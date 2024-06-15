Турецкий журналист: «Зайнутдинов не хочет уезжать в Россию»

Турецкий журналист Серджан Дикме сообщил, что переход полузащитника «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова в «Зенит» может сорваться.

«Оба клуба достигли соглашения по Бактиёру, но Зайнутдинов не хочет уезжать в Россию. Существует высокая вероятность, что этот трансфер не состоится», — цитирует Дикме «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен подписать ещё одного игрока «Бешикташа» Жедсона Фернандеша.

В минувшем розыгрыше чемпионата Турции 26-летний Зайнутдинов провёл 37 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Напомним, что ранее казахстанский футболист защищал цвета московского ЦСКА.