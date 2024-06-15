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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даку назвал самого трудного защитника в РПЛ

15 Июня 2024 • 16:21 Комментировать

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку назвал защитника РПЛ, против которого сложнее всего играть.

Албанский форвард выделил игрока «Краснодара» Хуниора Алонсо.

«Он (Алонсо) чуть ниже меня ростом, но его настолько тяжело сдвинуть с места, очень тяжело вести против него борьбу. Хорошо, что за нас играет Игор Вуячич, иначе бы я назвал его — он лучший защитник РПЛ», — цитирует Даку «Спорт БИЗНЕС Online».

В минувшем сезоне Алонсо провёл за «Краснодар» 35 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Цвета «Краснодара» игрок сборной Парагвая защищает с января 2022 года. До этого он выступал за «Атлетико Минейро».

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Рубин Краснодар Хуниор Алонсо Мирлинд Даку ещё теги
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