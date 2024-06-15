«Химки» рассчитывают выплатить Талалаеву 20 млн рублей за расставание

Ожидается, что Андрей Талалаев в ближайшее время покинет должность главного тренера «Химок». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», подмосковный клуб хочет выплатить Талалаеву около 20 миллионов рублей – зарплату за три месяца и бонус за повышение в классе до Российской премьер-лиги.

Если стороны не договорятся об условиях расставания, то Талалаев может перейти на работу с молодёжным составом «Химок».

Напомним, что «Химки» в сезоне 2023/2024 стали победителями первенства Мелбет-Первой лиги. Подмосковная команда вернулась в топ-дивизион российского футбола с первой попытки.