Бушманов: «Горшков сильнее Рябчука и Хлусевича»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном трансфере защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «народную команду».

«Горшков — качественный футболист. В последнее время он заметно прибавил. На позиции левого защитника Горшков сильнее Рябчука и Хлусевича», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у Горшкова хороший возраст, чтобы сделать шаг вперед в своей карьере.

В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором двух ассистов.

Ранее сообщалось, что Горшков близок к переходу в московский «Спартак».