Йович не покинет «Милан»

Нападающий «Милана» Лукай Йович не покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Матео Моретто.

По информации источника, «Милан» договорился о продлении контракта с сербским футболистом.

Ранее сообщалось, что в услугах Йовича заинтересован петербургский «Зенит».

В минувшем сезоне 26-летний Йович провёл за «Милан» 30 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 7 миллионов евро.

Напомним, Йович известен по выступлениям за такие клубы, как «Айнтрахт» и мадридский «Реал». В составе «сливочных» нападающий стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.