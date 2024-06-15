В «Локомотиве» считают, что Глушенков ещё не раскрыл свой потенциал до конца

Глава совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об игре нападающего Максима Глушенкова.

Функционер признался, что давно знаком с Глушенковым, поэтому его впечатляющая игра не стала неожиданностью.

— Думаем, он еще не раскрыл свой потенциал до конца, он значительно больше, — цитирует Нагорных портал «РБ Спорт».

В прошедшей кампании Глушенков появился на поле в 38 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором 21 ассиста.

Трудовой договор 24-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Глушенкова в семь с половиной миллионов евро.