Босс «Зенита» ответил на вопрос о будущем Ерохина

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, дал комментарий по поводу будущего полузащитника команды Александра Ерохина.

Контракт Ерохина с «Зенитом» рассчитан до конца сезона 2023/2024, то есть очень скоро футболист может обрести статус свободного агента.

«Принято ли решение по будущему Ерохина? Пока нет. В какие сроки планируем его принять? По обстановке», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2023/2024 Ерохин поучаствовал в 27 официальных матчах «Зенита». В них полузащитник записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.