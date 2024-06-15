Бистрович: «Не знаю, останусь ли я в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, который минувший сезон провёл в «Балтике», высказался о своём будущем.

По словам хорватского футболиста, сборы он начнёт вместе с ЦСКА, однако впоследствии его переход в другую команду не исключён.

«Я начну сборы с ЦСКА. 20 июня буду проходить медосмотр с командой в Москве. Останусь ли я в «армейском» клубе? Пока не знаю. Последние два дня я провожу у себя дома, в Хорватии, поэтому о моём будущем будем говорить с началом летних сборов», — цитирует Бистровича Sport24.

В минувшем сезоне Бистрович провёл за «Балтику» 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу.