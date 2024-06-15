Испанский клуб связался со Сперцяном

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в более статусный чемпионат в летнее трансферное окно. Так, с 24-летним армянином связалась испанская «Жирона».

Как сообщает Metaratings, представители «Жироны» спросили у Сперцяна о том, хотел ли бы он сменить клуб и поиграть в другой стране. Воспитанник «Краснодара» пока что не дал ответа. Если он будет положительным, «Жирона» начнёт переговоры с российским клубом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эдуарда Сперцяна в 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что «Жирона» завершила последний сезон Ла Лиги на третьем месте и получила путёвку в Лигу чемпионов.