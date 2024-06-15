Нигматуллин: «Переход Латышонка в «Зенит» можно сравнить с трансфером Сафонова в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сравнил переход Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит» с трансфером экс-голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Когда переходишь из последней команды в первую, это можно сравнить с переходом Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ». Безусловно, это большой шаг вперёд», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Латышонок провёл за «Балтику» 34 матча, в которых пропустил 44 гола и в восьми встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что калининградцы не смогли закрепиться в РПЛ и следующий сезон проведут в Мелбет-Первой лиге.