Садыгов высказался о возможном назначении Артиги в «Химки»

Бизнесмен Туфан Садыгов высказался о возможном назначении испанского тренера Франка Артиги на пост наставника команды.

«Там всякое пишут. Клуб вам скажет. Я на выезде. Пока даже не доехал до них», — цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Химок» Андрей Талалаев, выведший «красно-чёрных» в РПЛ, покинет свой пост, однако позже эта информация была опровергнута генеральным директором клуба Николаем Оленевым.

Напомним, ранее 47-летний испанец Артига возглавлял московскую «Родину», а также работал в системах каталонской «Барселоны» и «Химнастика».