«Краснодар» официально объявил о переходе в свои ряды вратаря Юрия Дюпина. Опытный 36-летний футболист заключил с «быками» контракт на один сезон – до конца июня 2025 года.

Дюпин перебрался в Краснодар» в статусе свободного агента. В последние годы голкипер выступал за «Рубин», но этим летом его контракт с казанским клубом истёк.

Если брать сезон 2023/2024, то Юрий Дюпин провёл 29 официальных матчей, в которых пропустил 35 голов.

Напомним, что ранее было объявлено об уходе из «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова. Россиянин попробует свои силы в чемпионате Франции – он перебрался в «ПСЖ».