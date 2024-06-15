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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюпин – игрок «Краснодара» официально

15 Июня 2024 • 14:08 Комментировать

«Краснодар» официально объявил о переходе в свои ряды вратаря Юрия Дюпина. Опытный 36-летний футболист заключил с «быками» контракт на один сезон – до конца июня 2025 года.

Дюпин перебрался в Краснодар» в статусе свободного агента. В последние годы голкипер выступал за «Рубин», но этим летом его контракт с казанским клубом истёк.

Если брать сезон 2023/2024, то Юрий Дюпин провёл 29 официальных матчей, в которых пропустил 35 голов.

Напомним, что ранее было объявлено об уходе из «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова. Россиянин попробует свои силы в чемпионате Франции – он перебрался в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юрий Дюпин
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