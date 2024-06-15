Дркушич назвал лучшего игрока РПЛ

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич назвал лучших игроков чемпионата России на сегодняшний день.

Дркушич выделил Дугласа Сантоса («Зенит»), Фёдора Чалова (ЦСКА), Эдуарда Сперцяна («Краснодар») и Клаудиньо («Зенит»).

«Лучший в лиге — Дуглас Сантос, без сомнений. Затем Чалов из ЦСКА, мне очень нравится манера его игры. Сперцян, у него есть потенциал, чтобы играть в топовых европейских клубах. И ещё назову Клаудиньо», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 30-летний защитник Сантос провёл за «Зенит» 36 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.