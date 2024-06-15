Сафонову до сих пор запрещено покидать Россию – источник

В пятницу «ПСЖ» объявил о трансфере из «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова. При этом, как сообщает телеграм-канал «Мутко против», футболисту до сих пор запрещено выезжать из России. В постановлении указана сумма в 59 миллионов рублей – именно её должен выплатить Сафонов. Очевидно, речь идёт о задолженности по алиментам.

Отмечается, что съёмка Сафонова с футболкой «ПСЖ» была сделана ещё до 6 июня, когда футболист имел право выезжать из России.

Ранее сообщалось, что за трансфер Матвея Сафонова «ПСЖ» заплатит «Краснодару» 20 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 вратарь провёл 30 матчей, в которых пропустил 27 голов.